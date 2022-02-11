Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Belediye tesisinde skandal! 2 ay yatıp çıktı, işe dönünce aynı rezilliği yine yaptı

Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan iddianame! İşte istenen cezalar

MİT'ten film gibi operasyon! Ajanlar yakalandı, yönetici şeması deşifre edildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Ray Mahallesi'nde yaşayan ve Tokat Belediyesinde çalışan 51 yaşındaki Murat Uyanık'tan izinin bitmesine rağmen işe gelmemesi üzerine bir arkadaşı eve geldi.

Kapıyı açamayan arkadaşı polise haber verdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis, Uyanık'ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Uyanık'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Uyanık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.