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Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

11.02.2022 21:07

Son dakika haberleri: Tokat'ın Turhal ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Ray Mahallesi'nde yaşayan ve Tokat Belediyesinde çalışan 51 yaşındaki Murat Uyanık'tan izinin bitmesine rağmen işe gelmemesi üzerine bir arkadaşı eve geldi.

Kapıyı açamayan arkadaşı polise haber verdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis, Uyanık'ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Uyanık'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Uyanık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

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Turhal, Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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