FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne 3 ilde operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne 3 ilde operasyon: 16 gözaltı

28.06.2022 10:26
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne 3 ilde operasyon: 16 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Manisa ve Çorum'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 16 şahsın yakalandığını, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve paraya el konulduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Manisa ve Çorum'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 16 şahsın yakalandığını, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve paraya el konulduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Eskişehir, Manisa ve Çorum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Eskişehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen 1 Binbaşı (Emekli), 1 Astsubay (Emekli), 1'i aktif olmak üzere 4 Uzman Çavuş, 1 Uzman Erbaş (Aktif) ve 1 Zabıta Memuru (Aktif, Eski Astsubay) olmak üzere toplam 8 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde "Çeşitli Meslek Gruplarında" faaliyette bulunduğu değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen 1 öğretmen (Aktif), 1 vergi müfettişi (İhraç), 1 avukat ve 4 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 7 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Çorum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Güncel Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalanırken, operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 2 adet dijital materyal, 7 bin dolar ve 6 bin TL para ele geçirildi.

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda toplam 16 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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