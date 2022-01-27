İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tuzcu Mahallesi 770 Sokak'taki 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı öğrenilen evin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.
Ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika