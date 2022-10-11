Son dakika haberi! İZMİR-3 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN ENDİŞE YARATTI - Son Dakika
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Son dakika haberi! İZMİR-3 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN ENDİŞE YARATTI

11.10.2022 01:35
Son dakika haberi! İZMİR-3 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN ENDİŞE YARATTI

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, evsizlerin kaldığı ileri sürülen 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, evsizlerin kaldığı ileri sürülen 3 katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 23.45 sıralarında Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada çıktı. Evsizlerin kaldığı ileri sürülen binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevrede oturan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. 5 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede, yangın nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle metruk binada hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İZMİR-3 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN ENDİŞE YARATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İZMİR-3 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN ENDİŞE YARATTI - Son Dakika
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