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Son dakika haberi! 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

05.01.2022 16:07

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de geçtiğimiz gün miras yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2'si kardeş 3 kişi tabanca ile vurularak öldürülmüştü.

Kayseri'de geçtiğimiz gün miras yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2'si kardeş 3 kişi tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı her yerde aranırken, dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Mehmet Y.; miras yüzünden aralarında husumet bulunan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. kardeşler ile dayıları Serdar Y.'yi tabancayla vurarak öldürmüş, hayatını kaybedenler ise yan yana defnedilmişti. Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı Mehmet Y.'yi yakalamaya yönelik polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de Mehmet Y.'nin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SOKAK ORTASINDAKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan 3 kişinin öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde katil zanlısı Mehmet Y.'nin, 3 kişiye tabancayla ateş ettikten sonra, yerde yatanlara dönerek bir el daha ateş ettiği görülüyor.

(Ali Göç-İHA)

Son dakika haberi! 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberi! 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberi! 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

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Kayseri, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada - Son Dakika


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