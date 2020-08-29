MANİSA (İHA) – Manisa'da iki gün önce 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili yürütülen soruşturmada, kazaya karışan traktörün olayın hemen ardından başka bir traktör ile değiştirildiği ortaya çıktı. Jandarmanın dikkati sayesinde çözülen olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 27 Ağustos tarihinde üzüm işçilerini taşıyan traktör ile kapalı kasa panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kazanın ardından soruşturmaya yürüten jandarma ekipleri önemli bir detayı ortaya çıkardı. Kazada, römorkunun hasar almasına rağmen 45 UB 3159 plakalı traktörde hiç hasar bulunmadığını fark eden ekipler, soruşturmayı genişletti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, kazaya karışan traktörün olay yerine jandarma gelmeden hemen önce başka bir traktörle değiştirildiğini tespit etti. Kazaya karışan 20 SU 588 plakalı asıl traktörün ise olay yerine yakın bir konumda bulunan akaryakıt istasyonuna park edildiği belirlendi. Kaza yapan sürücü T.Ö'nün kazadan sonra telefonla arkadaşı M.A.'yı aradığı ve olay yerine gelen M.A.'nın traktörleri değiştirdiği öğrenildi. Savcılık tarafından gözaltına alınan M.A. ve T.Ö'nün sorgularında suçlarını itiraf ettikleri, traktörü değiştirmelerinin sebebi olarak da kazaya karışan traktörün muayene tarihinin geçtiği ve sigortasının bulunmamasını gösterdikleri öğrenildi. Hakim karşısına çıkarılan M.A. ve T.Ö. ile birlikte kazaya karışan panelvanın sürücüsü A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA