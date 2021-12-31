3 kişinin ölümüne neden olan sürücü keşif için İnkaya'ya getirildi - Son Dakika

Bursa'da, freni boşalan minibüsle otoparka dalan ve 3 kişinin ölümüne neden olan Ahmed El Reşidi'nin tutuklu yargılandığı davada, kaza yerinde keşif yapıldı. Mahkeme heyetinin "Frenlerin boşaldığını anlayınca, neden aracı başka yöne çevirmeyip, otoparka girdin" sorusuna Reşidi, "Kaza yapacağımı anlayınca korkudan gözlerimi kapattım. Oraya nasıl girdiğini bilmiyorum" yanıtını verdi.

Uludağ yolundaki Tarihi İnkaya Çınar otoparkında geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen kazada, Kuveyt'te bakanlıkta görev yapan Ahmed El Reşidi'nin kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüs, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, özel bir otoparkta insanların arasına daldı. Kazada, hızla gelen minibüsün önüne çıkıp durması için işaret yaparken aracın altında kalan otopark görevlisi İdris Emir öldü, Zayide Kuyuldar, Mücahit Ekici, Arda Talha Yiğit, Ebru Dümen Ekici, Bekir Ekici ve Saliha Korkamazcan ise yaralandı. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Olay sonrası polise teslim olan Ahmet El Reşidi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'taksirle ölümü neden olmak ve yaralamak' suçlarından 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet El Reşidi'nin yargılanmasına, dün olay yerinde yapılan keşifle devam edildi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden güvenlik nedeniyle askeri kıyafet, çelik yelek ve miğfer giydirilip getirilen Ahmet El Reşidi, kazanın nasıl olduğunu mahkeme heyetine anlattı.

Heyetin, "Frenlerin boşaldığını anlayınca, neden aracı başka yöne çevirmeyip, otoparka girdin" sorusuna Reşidi, "Kaza yapacağımı anlayınca korkudan gözlerimi kapattım. Otoparka nasıl girdiğini bilmiyorum" diyerek yanıt verdi. Polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı keşif, tanıkların dinlenmesiyle sona erdi.

Ahmed El Reşidi'nin tutukluluk halinin devam ettiği, kazada yaralananların şikayetlerini geri çektiği öğrenilirken, davanın görülmesine mart ayında devam edilecek. - BURSA