Son dakika haberi! 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya da ateş açan kişi, hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya da ateş açan kişi, hastanede öldü

28.03.2022 18:21
Son dakika haberi! 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya da ateş açan kişi, hastanede öldü

Son dakika haberi... KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, köy muhtarı ve 2 yakınını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra jandarmayla çatışmaya giren Recep Türkmen (32), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, köy muhtarı ve 2 yakınını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra jandarmayla çatışmaya giren Recep Türkmen (32), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gediz'e bağlı Vakıf köyünde yaşayan Recep Türkmen, dün akşam saatlerinde gittiği köy muhtarı Ali Uzun'un evine henüz bilinmeyen nedenle dışarıdan pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Recep Türkmen, kadın ve çocukların da bulunduğu evdeki Muhtar Ali Uzun'un yanı sıra U.U. ve H.Ö.'yü de tüfekle yaraladı. Türkmen, jandarmanın 'teslim ol' çağrısına uymayıp, evdekilerin üzerine ateş etmeye devam etti. Saçmalardan bazıları jandarma araçlarına isabet etti. Bir süre sonra Türkmen'in jandarma ekiplerine de ateş etmeye başlaması üzerine ekipler de karşılık verdi. Türkmen, yaralı olarak kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.Saldırıya uğrayarak yaralanan Muhtar Ali Uzun ve beraberindeki diğer 2 kişinin ise kaldırıldıkları aynı hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralıların durumunu iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberi! 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya da ateş açan kişi, hastanede öldü
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Recep Türkmen, Jandarma, Ali Uzun, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya da ateş açan kişi, hastanede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya da ateş açan kişi, hastanede öldü - Son Dakika
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