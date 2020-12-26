Son dakika haberi | "3. Muğla Tarhana Festivali" dijital ortamda düzenledi - Son Dakika

Son dakika haberi | "3. Muğla Tarhana Festivali" dijital ortamda düzenledi

26.12.2020 20:39
Son dakika haberi |

Son dakika haber: Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "Muğla Tarhana Festivali" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "Muğla Tarhana Festivali" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda düzenlendi.

Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından platformun sosyal medya hesaplarından paylaşılan etkinlikte, Muğla Göce tarhanası tanıtıldı.

Tanıtım videosuyla başlayan etkinlik, müzik öğretmeni Murat Tuştaş tarafından seslendirilen Kerimoğlu Zeybeği ve Muğla Alaşar türküleriyle devam etti.

Ünlü Şef Timur Kocabıçak, Muğla tarhanasının yapılışı, içinde bulunanlar ve faydaları hakkında bilgi vererek, hazırlanmasını uygulamalı olarak anlattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Selma Atabey ise Geleneksel Yemekler hakkında bilgiler verdi.

Mimar-yazar Ertuğrul Aladağ ve Saadettin Özbek ile Saburhane tarihi hakkında söyleşi düzenlendi.

Zeynep Dişcigil de klasik müzik enstrümanları ile Muğla türküleri müzik dinletisi gerçekleştirildi.

MİG Platformu Dönem Başkanı Mehmet Rifat Kahyaoğlu, festivalin açılış konuşmasında, platformun Menteşe'de farklı meslek disiplinlerinden, Muğla için gönül veren kişilerin 2015'te bir araya gelmesiyle oluştuğunu anlattı.

Muğla Tarhana Festivali'nin, Menteşe Belediyesinin katkılarıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle ilk kez 2018'de düzenlendiğini hatırlatan Kahyaoğlu, şunları kaydetti:

"Festival ile Muğla'nın en iyi korunmuş tarihi meydanı Saburhane'de, ilçemizin kültürel değerlerini tanıtmaya katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bir coğrafi işaret haline gelen Muğla tarhanası, içerisinde kurutularak saklanan göcesi, yoğurdu, börülcesi, kırmızıbiberi, kemikli eti ve sarımsağı ile Muğlalılar için yağmurlu havaların iksiri, hastaların devası, çocukluğumuzun vazgeçilmez ana yemeği olmuştur."

Kahyaoğlu, iki yıldır düzenli olarak ekim ayında Saburhane Meydanı'nda yapılan Muğla Tarhana Festivali'ni, bu sene gecikmeli de olsa dijital olarak gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Sağlığımızın elimizdeki en büyük hazine olduğunu anladığımız şu günlerde, eskiden olduğu gibi bir araya gelip coşkulu kutlamalar yapamasak da Muğla kültürümüzün eşsiz lezzeti olan Muğla tarhanasının, bulunduğu mekanın sınırlarını aşıp dijital platformlarda herkesin evine konuk olmasını istedik." diye konuştu.

Festival, sanatçı Serhat Yaş konseriyle sona erdi.

Medya, Müzik, Muğla, Şef, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | '3. Muğla Tarhana Festivali' dijital ortamda düzenledi - Son Dakika


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