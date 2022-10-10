Kaza, akşam saatlerinde İngiliz Burnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Topal idaresindeki 3 tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye, 110 AKS, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İzmir, Foça, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 3 tekerlekli motosiklet uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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