3 tekerlekli motosiklet uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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3 tekerlekli motosiklet uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

10.10.2022 22:29

3 tekerlekli motosiklet uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti İzmir'in Foça ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 tekerlekli motosiklet, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı.

3 tekerlekli motosiklet uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 tekerlekli motosiklet, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde İngiliz Burnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Topal idaresindeki 3 tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye, 110 AKS, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

İzmir, Foça, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 tekerlekli motosiklet uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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