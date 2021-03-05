Son dakika haberi... 3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... 3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada

05.03.2021 19:24

Son dakika haber: 3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada Ağır yaralanan yabancı uyruklu çocuk hastanede tedavi altında Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katıdan düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.

3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada

Ağır yaralanan yabancı uyruklu çocuk hastanede tedavi altında

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katıdan düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı. Çocuğun yere düştüğü korku dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olan ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 yaşındaki bir çocuk, 5 katlı binanın dördüncü katından aşağıya düştü. Açık olan camdan dengesini kaybederek asfalta düşen çocuk ağır yaralandı. Olayı ark ederek çocuğun yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ekiplerin ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, çocuğun asfalta düştüğü anlar ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; çocuğun asfalta düşmesi ve daha sonrasında olayı görerek çocuğun yardımına koşan vatandaşlar yer alıyor.

Duyduğu gürültü üzerine dışarıya çıktığını belirten esnaf Osman Kaba, "Dışarı çıktığımda çocuk yerde yatıyordu. Birileri toplandı, ambulans çağırıldı. Ambulans ile gitti çocuk. Çocuk yaşıyordu yalnız" dedi. Çocuğun düştüğünü çevredeki vatandaşlardan duyduklarını belirten Cumhur Küçük, "Çocuğun düştüğünü görmedik biz. Yemek yiyorduk. Dediler ki çocuk düşmüş. Çıktık, baktı, çocuk orda yatıyordu. İki üç bayan çocuğun başını ovuyordu biraz. Beş dakika çocuk cansız kaldı. Sonra çocuk ağlamaya başladı. Ambulansı aradık. Ambulans geldi götürdü. Çocuk Suriyeliymiş" diye konuştu.

Son dakika haberi... 3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada
Son dakika haberi... 3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada
Son dakika haberi... 3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada
Son dakika haberi... 3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada

Ambulans, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, 1959 öncesi 9 Türkiye şampiyonluğu için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme         
18:34
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 19:37:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... 3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei