Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

01.04.2022 17:56
Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'de evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Enes Güler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MERSİN'de evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Enes Güler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dama çıkılan merdivende Enes'ten geriye oyuncakları kaldı.

Erdemli ilçesi Yarenler Mahallesi'nde balıkçılık yapan Orhan Güler'e ait tek katlı evde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden Elif Güler dışarı çıkıp yardım istedi, ardından da oğlu Enes'i kurtarmak için içeri girdi. Ancak Elif Güler başarılı olamadı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Enes Güler itfaiye ekipleri tarafından baygın olarak bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekibi tarafından yapılan Güler, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes Güler'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Enes'in babası Orhan ile annesi Elif Güler'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Enes'ten geriye, dama uzanan merdivenin basamaklarında oyuncakları kaldı.


Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Son Dakika | Tarla yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü Son Dakika | Tarla yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Orhan Güler, Elif Güler, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Çorum'da yol kenarına atılan soğanları belediye ekipleri imha etti
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:01:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement