Son dakika haberi: 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.

Işık, mesajında, aziz milletin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Tarihin kaydettiği ender zaferlerden birisi olan 30 Ağustos Zaferi'nin, milli birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlam ve güçlü temeller üzerinde kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdeleyicisidir. Bu bakımdan 30 Ağustos Zaferi, milletimiz için yeni bir nefes, yeni bir başlangıçtır."

Kalaycı ise 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu büyük zaferin bağımsız ve özgür olarak bu topraklarda ilelebet yaşama isteğini ortaya koyan milletin en önemli zaferlerinden birisi olduğunu belirtti. Sonsuza dek sürecek cumhuriyetin temelleri de burada atıldığını aktaran Kalaycı, "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu ve büyük taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, şanlı milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şeker de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aziz Milletimizin ve tüm Karamanlı hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. 30 Ağustos 1922 tarihinde Aziz Milletimiz hiçbir boyunduruğu kabul etmeyeceğini, bağımsızlığından ve istikbalinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir."