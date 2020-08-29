Son dakika haberi: 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, 30 Ağustos'ta geçmişi kahramanlık ve zaferlerle dolu Türk milletinin, vatan toprağı uğruna verdiği kurtuluş mücadelesini başarıyla neticelendirerek, Anadolu'yu ebedi vatan olarak bir kez daha tescillediğini belirtti.

Güner, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos 1922'de İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, aziz milletimizin azmi, inancı ve kararlılığıyla Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferi kazanılmıştır. Aziz milletimiz aynı kararlılıkla 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında sergilediği destansı direnişle 'Ya İstiklal ya Ölüm' tercihi ile baş başa bırakıldığında neleri göze alabileceğini göstermiştir.

Türk milleti, o gece yüzlerce şehit ve binlerce gazi pahasına sadece darbe teşebbüsünü bertaraf etmemiş, aynı zamanda ülkesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkma iradesini de ortaya koymuştur. Çanakkale'yi geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi tüm ülke sathında ayağa kalkan bu iradeyle ülkemiz tüm dünyaya her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve inanca sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Edirneliler bayram coşkusuna balkonlarından eşlik edecek

Edirne Belediyesi'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bando turizm otobüsü ile şehirde tur atarak, konser verecek, Edirnelilerin ise bu coşkuya balkonlardan eşlik edeceği bildirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Edirne Belediye Bandosu'nun 30 Ağustos saat 20.00'de turizm otobüsyle şehir turu atarak konser vereceğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. 30 Ağustos bugün özgürce vatan dediğimiz bu topraklarda yaşamamızı sağlayan en büyük zaferimizdir. Tüm Milleti'mizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Tüm Edirnelileri 30 Ağustos coşkusunu yaşamak için balkonlara davet ediyorum."