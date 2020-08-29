Son dakika haberi! 30 Ağustos Zaferinin 98. yılını kutluyoruz - Son Dakika

Son dakika haberi! 30 Ağustos Zaferinin 98. yılını kutluyoruz

Son dakika gündem haberine göre İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın düşman işgalinden kurtulduğu, milletimizin bağımsızlığına yeniden kavuştuğu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. Yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Son dakika haberi! 30 Ağustos Zaferinin 98. yılını kutluyoruz, System.String[]

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın düşman işgalinden kurtulduğu, milletimizin bağımsızlığına yeniden kavuştuğu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. Yıldönümü kutlu olsun" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın düşman işgalinden kurtulduğu, milletimizin bağımsızlığına yeniden kavuştuğu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. Yıldönümü kutlu olsun.

26 Ağustos'ta Afyon'da başlayıp 30 Ağustos'ta kahraman ordumuzun Dumlupınar'daki zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, ülkemizin düşman işgalinden kurtulduğu, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne yeniden kavuştuğu önemli bir tarihi gündür.

30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, tarihten silinmek istenen milletimizin yeniden ayağa kalkarak dirilişinin vücut bulduğu, ezilen bütün milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu gündür.

İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün gayret ve başarılarıyla kazanılan Büyük Taarruz Meydan Muharebesi sonucunda elde edilen başarıyla istiklal mücadelemiz zafere ulaşmıştır. Bu önemli zaferle topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz yeniden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Milletimiz kendisine zorla giydirilmek istenilen esaret gömleğini yırtıp atarak bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir.

Bundan 98 yıl önce emperyalist güçler ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığına göz dikmiş ancak halkımızın üstün gayretleriyle geri püskürtülmüştür.

Bundan yüzyıl önce emperyalist güçlerin maşası Yunanistan'ı kullanarak Anadolu'yu işgal etmeye çalışanlara milletimiz topyekün olarak nasıl haddini bildirdiyse ve düşmanları topraklarımızdan atıp İzmir'de nasıl denize döktüyse, günümüzde gerek ABD'nin, gerekse AB'nin Yunanistan'ı kullanarak ülkemizi kara sınırlarına hapsetme planlarını dün olduğu gibi bugün de boşa çıkaracağımızı dünya alem bilmeli.

Geçmişte emperyalist güçlerin beslediği terör grupları ile ülkemizi istikrarsızlaştırmak, bölmek ve parçalamak isteyenler bugün ülkemizi kara sınırlarına hapsetme yarışına girmişlerdir. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece hainler asla emellerine ulaşamayacaklardır.

Dört bir yanı denizlerle çevrili ülkemiz enerji alanında dışa bağımlılığını sona erdirmek için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de gerçekleştirmiştir.

İstanbul'un fethinin yıldönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj Gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırmıştır.

Enerji alanında yer altı kaynaklarımızın keşfedilmesi amacıyla doğalgaz araması faaliyetleri yürüten Fatih Sondaj Gemimiz, Tuna-1 Kuyusu'ndaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervini keşfederek ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının sona erdirilmesi konusunda son derece önemli bir başarıya imza atmıştır.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı 2023 yılında milletimizin kullanımına açma hedefini son derece önemli buluyoruz. Güçlü hedefleriyle her geçen gün 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye, her alanda söz sahibi olma kararlılığındadır.

Yeni doğalgaz keşfiyle birlikte ülkemizin artık geleceğe daha güvenle bakacağına, enerji alanında söz sahibi olacağına inancımız tamdır.

98 yıl önce vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canları pahasına yurdumuzu savunan, bu uğurda toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz.

Kahraman ordumuzun düşmanı yurdumuzdan atmak için savunmadan taarruza geçtiği Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nde başarı elde edilmesine öncülük ederek milletimizin kurtuluşa ermesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemize omuz veren kahraman milletimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu adına, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, ülkemizin her alanda büyük zaferlere ulaşmasını temenni ediyoruz." - ANKARA

Mahmut Arslan, Zafer Haftası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 30 Ağustos Zaferinin 98. yılını kutluyoruz - Son Dakika

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