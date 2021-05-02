30 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

ATAŞEHİR'de motosikletli iki hırsız, binanın otoparkındaki 30 bin TL'lik motosikleti dakikalar içinde çalarak kayıplara karıştı. Motosikletin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi'ndeki yaşandı. İddiaya göre motosikletli kasklı iki kişi, otoparkında motosiklet bulunan bir binanın önüne geldi. Bir süre burada oyalanan şüpheliler geldikleri motosiklete binerek ayrıldılar. Yaklaşık 10 dakika sonra tekrar gelen şüphelilerden biri otoparka girerek 34 CHM 751 plakalı motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Ardından motosikleti çalıştıran şüpheli otoparktan çıkarken, diğer şüpheli de geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

30 BİN TL'LİK MOTOSİKLETİ DAKİKALAR İÇİNDE ÇALDILAR

Hırsızlar yaklaşık 30 bin TL olan motosikleti dakikalar içinde çalarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra bina görevlisi motosikletin çalındığını fark ederek motosiklet sahibi Selçuk Tilki'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından motosiklet sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Motosikleti çalınan Selçuk Tilki, "Dün akşam 22.30 civarı iki kişi geliyor. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken diğeri otoparka giriyor. Bir süre uğraştıktan sonra motosikletin kilidini kırarak kaçıyorlar. Tam giderken apartman görevlisinin eşi hırsızları görüyor. Bana haber verdiler. Aşağı indik, motor yoktu. Kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldum" diye konuştu

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen iki hırsızdan biri çevreyi gözetlerken, diğeri binanın otopark içindeki motosikleti alarak otoparktan çıkarıyor. Hırsızların daha sonra iki motosikletle uzaklaşması görülüyor.

(Fotoğraf)

- İstanbul