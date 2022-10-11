Son dakika haberi: 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 2 ayrı dosya kapsamında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.'yi (43) Alpaslan Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Sanık, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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