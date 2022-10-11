Son dakika haberi: 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

11.10.2022 20:55
Son dakika haberi: 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 2 ayrı dosya kapsamında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.'yi (43) Alpaslan Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Sanık, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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