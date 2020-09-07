Son dakika haberi! 300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! 300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Son dakika haberine göre 300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

"Hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip"

BİLECİK - Sağlıkta hizmet kalitesini yükseltecek, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla hizmet verecek daha modern bir sağlık tesisine kavuşan Bilecik Devlet Hastanesi, 300 yataklı hasta kabulüne başladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılan hastaneyle Bilecik'te hizmet kalitesinin yükseleceği belirtilerek, bütün branşlarda hizmet verecek hastane sayesinde Bileciklilerin, farklı illere sevk edilmeden, yaşadıkları kentte sağlık sorunlarına çözüm bulacak, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini yerinde alma imkanı bulacağı kaydedildi. Vali Bilal Şentürk, Devlet Hastanesinin hasta kabulünün ardından AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ile birlikte incelemede bulunarak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve ilgililerden bilgi aldı.

"Hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip"

İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin yeni hastane hakkında bilgi aldıktan sonra bir açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkez Devlet Hastanesinin kentte ihtiyaç duyulan nitelikli yatak sayısının 300 yataklı olarak artırıldığı belirt. Vali Şentürk, "Hasta odaları içinde tuvaleti, banyosu, televizyonu bulunan, refakatçisinin de yanında rahatlıkla kalabileceği tek kişilik ve iki kişilik olarak hayata geçirildi. Hastane, 87 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 11 ameliyathane, erişkinde 27, yeni doğanda 17 olmak üzere toplam 44 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecek. Acil servis poliklinik ile birlikte 38 yatakla hizmete girdi. Diyaliz ünitesinde ise 21 yatak yer alıyor. Hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip. Yeni hastane sahip olduğu tıbbi cihaz sayısıyla da kentteki ihtiyacı karşılayacak. 1 MR, 1 BT, 128 Kesit, 1 Mamografi, 1 Kemik Dansitometrisi, 5 Röntgen, 3 USG olmak üzere toplam 12 görüntüleme odası yer alıyor. Sadece sağlık hizmet sunumunda değil, hastanenin inşaatında da en son teknoloji kullanıldı. Deprem anında, olası zararları en aza indiren, kesintisiz hizmet vermek amacıyla sismik izolatör teknolojisi kullanılarak yapılan hastanede 408 izolatör bulunuyor. Bu sayede deprem anında bile hastanede operasyonel faaliyetler devam edebilecek. Hastanede ayrıca ambulans helikopterlerin iniş ve kalkışına hizmet verecek heliport da inşa edildi" dedi.

"Bir taraftan sağlık hizmeti kesintiye uğramadan hizmetin devamlılığı sağlandı"

Hasta yakınlarına ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde de bulunan Vali Şentürk, "30 yataklı Devlet Hastanemiz bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Eski hastanemizde tedavi gören hastalarımızın tamamı buraya nakledildi. Çok kapsamlı bir çalışma oldu. Bir taraftan sağlık hizmeti kesintiye uğramadan hizmetin devamlılığı sağlandı. Sağlık ve yüklenici firma çalışanlarımız yoğun bir çaba sarf etti. Hastanemizin ilk doğan bebeklerini ve ilk yatan hastalarımızı ziyaret ettik. İnşallah burada çok daha kaliteli ve nezih bir ortamda insanlarımız sağlık hizmeti alacaktır." dedi.

Tedavi gören hastaları ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini sunan Vali Şentürk, yeni hastanede dünyaya gelen bebeklerin ailelerini tebrik etti.

Son dakika haberi! 300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Devlet Hastanesi, Bilecik, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! 300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu ABD'nin yeni atadığı DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de terör örgütü YPG sevdalısı çıktı Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Mardin'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Aylardır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku için ailesi, oturma eylemi başlattı Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Koronavirüsü yenen 97 yaşındaki Havva nineden "maske" uyarısı Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama
Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek         
15:30
Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşımanın sonlandırılmasını talep etti Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşımanın sonlandırılmasını talep etti         
15:23
MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
15:14
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti         
14:57
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı         
14:46
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi         
13:24
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
"Çiğ köfteli" kadın trafik magandası kamerada! O anları kaydettirip sosyal medyadan paylaştı         
12:24
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü         
11:47
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
11:08
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı 15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı         
02:28
Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı         
22:38
Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak         
22:27
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 19:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! 300 yatak kapasiteli yeni Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei