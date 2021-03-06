32 Saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Balıkesir sessizliğe büründü - Son Dakika

32 Saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Balıkesir sessizliğe büründü

BALIKESİR - Son açıklanan yerinde karar uygulamasıyla çok yüksek riskli il olarak belirlenen Balıkesir'de 32 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanan kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda çok yüksek riskli il olarak belirlenen Balıkesir'de Cumartesi 21: 00 itibariyle başlayacak olan ve Pazartesi 05: 00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Balıkesir'de uygulanmaya başladı. Yasağın başlaması ile beraber Balıkesir adeta sessizliğe bürünmüş durumda. Kısıtlamanın başlamasıyla beraber şehrin birçok noktasında kolluk kuvvetleri sıkı bir şekilde denetimlerini gerçekleştiriyor.