Son dakika haber! 350 bin liralık telefon dolandırıcılığı polisin operasyonuyla engellendi - Son Dakika

Konya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 81 yaşındaki kadının 350 bin lirasını dolandırmak isteyen 2 kişi kadından parayı alırken polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Ülkü Acar'ı arayarak telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan İsmail Bulut ve Murat Çiftçiler, yaşlı kadına kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının PKK ve FETÖ terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyledi. Paranın hemen bankadan çekilmesi gerektiğini belirterek yaşlı kadını bankaya gönderen şüpheliler, kadının bankada bulunan 310 bin TL'sini çektirdi. Ardından evde parasının olup olmadığını sormaları üzerine yaşlı kadın evde de 40 bin TL olduğunu söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar tüm parayı soruşturma kapsamında teslim etmesi gerektiğini belirterek yaşlı kadından parayı almaya gitti. Şüpheli olan durumun polise bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Paranın teslim edileceği adreste pusuya yatan polis ekipleri 2 şahsın parayı almak için kadının yanına gelmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 2 şüpheli 350 bin TL'yi alırken suçüstü yakalandı. Polisin başarılı operasyonu sonucu yaşlı kadının 350 bin TL'si kurtarılırken, emniyette sorgulanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)