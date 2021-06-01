İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Zonguldak'a getiren 6 kişi ve onlarla bağlantılı 14 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Operasyonda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre,Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul ilinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri Zonguldak ili Ereğli ve Alaplı ilçelerinde piyasaya sürdükleri bilgisi alınan M.T., L.T., B.T., H.Ş., U.K., U.A. isimli şahıslara yönelik olarak operasyon düzenledi.

Düzce, Bolu, Kocaeli ile Zonguldak Alaplı ve Ereğli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda (1) kg bonzai, (588) gr metamfetamin, (300) gr. niteliği tespit edilemeyen uyuşturucu, (5) gr. toz esrar, (13) adet kenevir bitkisi, (145) adet Lyrca uyuşturucu hap, (6) adet ruhsatsız tabanca, (2) adet ruhsatsız av tüfeği, (149) adet 9 mm fişek, (21) adet 7.65 mm fişek, (11) adet cep telefonu, (6) adet uyuşturucu kullanma aparatı, (2) adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti ile ilgili olarak (14) şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK