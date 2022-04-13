Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

13.04.2022 11:04

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP merkezli olarak 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP merkezli olarak 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda yasa dışı bahis oynatan şüpheliler ile adresleri tespit edildi. Savcılık izninin alınmasının ardından şüphelilerin 4 ildeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda organizatörlerin de aralarında olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 594 bin 700 TL, 52 bin 900 euro, 152 bin 212 dolar, 1 tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan MASAK raporu incelemesi ile 25 şüphelinin banka hesaplarını dondururken, suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 araç ile 1 gayrimenkule el konuldu, 2 adet araca da satılamaz şerhi konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Araştırma, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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