Son dakika haberi! 4 kişilik ailenin maskeli, mesafesiz yolculuğu kamerada - Son Dakika

4 kişilik ailenin maskeli, mesafesiz yolculuğu kamerada

-Motosikletle tehlikeli yolculuk

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 4 kişilik bir ailenin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansırken, motosiklettekilerin maskeleri takmaları gözden kaçmadı.

Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki motosiklette 2 'si çocuk 4 kişi yolculuk etti. Ortaya çıkan görüntü bu kadar da olmaz dedirtti. Trafiğin oldukça yoğun olduğu cadde üzerinde seyir eden 4 kişilik aile maske takmasına rağmen bir motosiklete ailecek binerek sosyal mesafe ve canlarını hiçe saydılar. Motosiklet sürücüsü bir kişinin iki çocuğu ve eşiyle birlikte hiçbir önlem alınmaksızın seyrettiği anlar bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dört kişilik ailenin üzerindeki motosiklet, bir süre sonra uzaklaşarak kayboldu.