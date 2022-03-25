Son dakika haberi... 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın detayları ortaya çıktı

25.03.2022 10:52
Son dakika haberi... 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın detayları ortaya çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edilirken, olayda hayatını kaybeden 4. kişinin cenazesinin de Adli Tıp'taki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edilirken, olayda hayatını kaybeden 4. kişinin cenazesinin de Adli Tıp'taki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. 24 kişinin karıştığı 18 kişinin de gözaltına alındığı olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce silahlı kavga çıktığı ve 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, daha önce meydana gelen bir olayın davasının ardından çıkan silahlı çatışmada Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer isimli 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. İlk tespitlere göre 24 kişinin karıştığını olayda 18 kişi de gözaltına alınmıştı. Çatışmada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

3 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

Çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Nazım Sözer, Ercan Sözer ile yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. Nazım Sözer, Ercan Sözer'in Hakkari'de, Kadir Mendanoğlu'nun ise Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Çatışmada hayatını kaybeden Selcan Selvi'nin ise otopsi işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Çatışmanın detayları ortaya çıkmaya başladı

4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Otopark devri ile ilgili husumetli olan iki grup arasında yaşanan anlaşmazlıklar üzerine daha önce silahlı kavga çıktığı olayda 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Şahısların hem otopark devri hem de silahlı yaralamaya ilişkin davaları için Küçükçekmece Adliyesi'ne geldikleri öğrenildi.

(İHA)

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Küçükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın detayları ortaya çıktı Küçükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın detayları ortaya çıktı İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Bariyerlere çarptıktan sonra kamyonetin altında sürüklenerek hayatını kaybeden moto kuryenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Bariyerlere çarptıktan sonra kamyonetin altında sürüklenerek hayatını kaybeden moto kuryenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Küçükçekmece, Adli Tıp, Otopsi, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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