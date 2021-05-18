Son dakika haberi | 4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | 4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi çıktı

18.05.2021 15:48
Son dakika haberi | 4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi çıktı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bayramın ikinci günü 4 komşusunu silahla öldüren Ersin Aydeniz'in, ifadesinde arazi meselesinden dolayı komşularını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bayramın ikinci günü 4 komşusunu silahla öldüren Ersin Aydeniz'in, ifadesinde arazi meselesinden dolayı komşularını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Kuruağaç köyünde önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıkmış ve kavgada Ersin Aydeniz evinden aldığı pompalı tüfekle 4 komşusunu öldürmüştü. Olay sonrası zanlı Aydeniz'in ortaya çıkan ifadesinde tapu meselesi için Yavuz Aydeniz ile konuşmaya gittiğini, o sırada aralarında tartışma yaşandığını ve bu yüzden evde bulunan babadan kalma ruhsatlı silahını alarak komşularına ateş ettiğini söyledi.

"Olayı neden bu şekilde yaptığımı bilmiyorum"

Olay günü Yavuz Aydeniz'in köy meydanında olduğunu görünce onunla konuşmaya gittiğini belirten Ersin Aydeniz'in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Çeşmenin başında Yavuz amcanın olduğunu görünce yanına gittim. Yavuz amcaya benim arazimi kadastroda neden kendi üzerine kaydettirdiğini sordum. O da 'sen ne diyorsun' diyerek elini beline atınca silah çıkaracak sandım. Evime gidip babama ait ruhsatlı av tüfeğini alıp içine 4 tane fişek bastım. İlk olarak 'bayram günü bizimle uğraşmayın' diyerek havaya bir el ateş ettim. Yavuz üzerime doğru gelince üzerinde silah var sandım ve tetiğe bastım. Yavuz yere yığılıp kaldı. Ben de onlarda ağır silahlar var düşüncesiyle eve koştum. Evde bulunan eşimi ve çocuklarımı eve saklayarak tekrar tüfekle dışarı çıktım. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum. Daha sonra eve gelerek kapıları kilitlediğimi hatırlıyorum. Jandarma ekipleri de beni teslim almaya gelene kadar da çocuklarımla vakit geçirdim Olayı neden bu şekilde yaptığımı bilmiyorum. Böyle olsun istemedim. Çok pişmanım." - IĞDIR

Son dakika haberi | 4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi çıktı

Ramazan Bayramı, Ersin Aydeniz, Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 4 kişinin öldüğü kavganın ardından arazi meselesi çıktı - Son Dakika


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