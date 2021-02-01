Son dakika haberi... 4 kişinin ölü bulunduğu mahallede vatandaşlar şaşkın - Son Dakika

- 4 kişinin ölü bulunduğu mahallede vatandaşlar şaşkın

Ölü olarak bulunan gençlerden birinin akrabası ve mahalle sakini Sezai Akgün:

"Bu 3 arkadaş Alaşehir'den arkadaşlar. Ara sıra gelir burada kalırlardı"

Jandarmayla beraber olay yerine giden mahalle sakinlerinden Hüseyin Şengül:

"Yüzleri parçalanmış olduğunu görünce dayanamadım geri döndüm"

MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde dün 3 kişinin başlarından vurulmuş 1 kişinin de boynunun kırılmış şekilde ölü bulunduğu olayla ilgili jandarma ekipleri bölgedeki incelemelerini tamamladı. Olayın yaşandığı mahallede ise vatandaşlar ölü bulunan gençlerin arkadaş olduğu ve zaman zaman görüştüklerini belirterek olayın şokunu yaşadıklarını belirtti.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı 3 kişinin başlarından vurulmuş 1 kişinin de boynu kırılmış şekilde ölü bulunması sonrası bölgede jandarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Ölü olarak bulunan 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın olayı ile ilgili olarak ekipler bölgede yeni bir delil bulmak için sabah saatlerinde arama köpekleriyle inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerinde sessizlik hakim oldu. Mahalle sakinleri ise olayın şokunu yaşadıklarını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Sezai Akgün, ölü olarak bulunan gençlerden biriyle akraba olduklarını belirterek "Bu 3 arkadaş Alaşehir'den arkadaşlar. Ara sıra gelir burada kalırlardı. Halamın oğlu da orada okumuştu zaten. Bunlar bir arkadaşı için asker eğlencesi yaptılar. O gece de burada kaldılar. Ertesi gün ulaşamayınca arıyorlar. Tesadüfen başka biri cesetleri mahallenin 500 metre ilerisinde görüyor. Tam çözemedik olayı. Bir kişinin de boynu kırılmış yeni öğrendik. Tüfekle vurulmuş" dedi.

Jandarmayla beraber olay yerine giden mahalle sakinlerinden Hüseyin Şengül, "Ben olay yerine vardığımda hepsi yatıyordu. Bir araç vardı. Ben sonra yaklaştım. Yüzleri parçalanmış olduğunu görünce dayanamadım geri döndüm. Jandarmayla beraber gitmiştik zaten. Ben yaklaştım 5 metre kadar. Dayanamadım görünce" diye konuştu.

Ölen gençlerden birinin mahalleli olduğunu belirten Nuri Yüksel, "Bizim köyümüzün çocuklarıydı. Bunlar liseden arkadaşlarmış. Akşamüzeri olayı duyduk" ifadelerini kullandı.

Asker eğlencesine katılmak için gelmişler, doğum günü kutlayacaklardı

Öte yandan tarlada ölü olarak bulunan 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın uzun liseden arkadaş olduğu ve olayın yaşandığı günden önce asker uğurladıklarını ve bugün doğum günü olan Neşet Dalgın'ın doğum gününü kutlamak için Kestelli'de kaldıkları öğrenildi.

Ayrıca ölen gençlerden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu belirlendi.

Olayın aydınlatılması için soruşturma sürüyor.