Son dakika haberi... 4 yıldır terörden aranıyordu, motosiklet denetiminde yakalandı
Son dakika haberleri: İSTANBUL 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan aranan S.P., Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimi yapan trafik polislerince yakalandı.
İSTANBUL 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan aranan S.P., Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimi yapan trafik polislerince yakalandı.
Trafik ekipleri, şehrin en işlek caddelerinden Trabzon Bulvarı'ndaki valilik kavşağında motosiklet denetimi yaptı. Denetimlerde S.P.'nin kullandığı 46 ACN 971 plakalı motosikleti durduran ekipler, yapılan kimlik kontrolünde S.P.'nin İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce arandığını tespit etti. 4 yıldır aranırken motosiklet denetiminde yakalanan S.P., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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