Son dakika haberi | 4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği - Son Dakika

Son dakika haberi | 4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği

03.04.2021 01:14

Edinilen son dakika haberine göre 4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği -Yangın merdiveninden terasa tahliye edilen turistler büyük korku yaşadı -4 yıldızlı bir otelin sauna bölümünden çıkan yangında otelde konaklayan yaklaşık 70 turist korku dolu anlar yaşadı -Yangında 1'i kadın 2 turist dumandan etkilendi Antalya'da...

4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği

-Yangın merdiveninden terasa tahliye edilen turistler büyük korku yaşadı

-4 yıldızlı bir otelin sauna bölümünden çıkan yangında otelde konaklayan yaklaşık 70 turist korku dolu anlar yaşadı

-Yangında 1'i kadın 2 turist dumandan etkilendi

ANTALYA - Antalya'da kent merkezindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Otelde konaklayan misafirler yangın merdiveninden terasa tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1'i kadın 2 Pakistan uyruklu turist hastaneye kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki 10 katlı, 4 yıldızlı bir otelin saunasındaki ısıtma bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teras noktasından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Dumanların restoran ve oradan üst katlara doğru yükselmesi nedeniyle otelde konaklayan yaklaşık 70 turist korku dolu anlar yaşadı. Çoğunluğunu Pakistan uyruklu turistlerin oluşturduğu misafirler, otel personeli tarafından yangın merdiveni aracılığıyla teras bölümüne tahliye edilmeye başlandı. Dışarı çıkan bazı turistler ise çalışmaları izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdiven açarak yangına müdahale etti. Terasta duman altında kalan müşteriler ve otel çalışanların panik anları kameralara yansıdı. Çevredeki kalabalık, itfaiyenin çalışmasını ve terasta bekleyen turistleri endişeli gözlerle izledi. İtfaiye yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla söndürdü. Yangında maddi hasar oluşurken, alevlerin teras altındaki işyerine ve üst katlara sıçramaması olası bir büyük yangını önledi. Dumandan etkilenen Pakistan uyruklu 1'i kadın 2 kişi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılıp ambulansa götürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan 2 turist tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan sauna bölümünden çıkan dumanlar nedeniyle terasta panik yaşayan turistler drone ile havadan görüntülendi.

"Misafirler dışarı çıktı"

Yangını gören alttaki iş yeri sahibi Suat Uçak, " Merdivenin oradan aniden duman çıkmaya başladı. Bizim dükkanda duman doldu. Sauna gibi yerden patlak verdi. İtfaiye zamanında gelip müdahale etti. Misafirler dışarı çıktı, çalışanlarda çıktı. Şuan yangın kontrol altına alındı" dedi.

"Saunadan çıktığı biliniyor"

Selami Şerkan ise biranda otelin sauna bölümünden dumanların yükselmeye başladığını belirterek, "Dükkanlarda duman oldu. Yangının saunadan çıktığı biliniyor. Tüm müşteriler tahliye dildi. Bazı müşteriler sabah yürüyüşündeydi. Terasa da gelen müşteriler ve çalışanlar toplandı. Çok şükür bir kayıp yok" diye konuştu.

Ailesi dumandan etkilenen Pakistan uyruklu Abdul Minan, "Yangın sauna bölümünden başladı. Üst katlardaki koridorlara duman geldi. Ailem dumandan etkilendi, nefes almada zorlandı" dedi.

Son dakika haberi | 4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği
Son dakika haberi | 4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği
Son dakika haberi | 4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği
Son dakika haberi | 4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği

Pakistan, Antalya, turist, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı         
23:33
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
22:44
Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber         
21:11
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 01:26:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | 4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei