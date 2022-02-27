Son dakika haberi... 40 METRELİK BAZ İSTASYONU DİREĞİNE ÇIKTI, POLİS SESİNİ DUYMAK İÇİN TELEFON NUMARASINI VERDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... 40 METRELİK BAZ İSTASYONU DİREĞİNE ÇIKTI, POLİS SESİNİ DUYMAK İÇİN TELEFON NUMARASINI VERDİ

27.02.2022 16:39

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da tamirciye götürmesi için otomobilini verdiği yakınına ulaşamayan Abdullah Ç., sinirlenerek 40 metrelik baz istasyonu direğine çıktı.

ANTALYA'da tamirciye götürmesi için otomobilini verdiği yakınına ulaşamayan Abdullah Ç., sinirlenerek 40 metrelik baz istasyonu direğine çıktı. Abdullah Ç., sesini duymayan polislerin magafonla verdiği cep telefonu numarasından kurulan irtibatla 1,5 saat sonra ikna edilerek direkten indirildi.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullah Ç., iddiaya göre bir yakınına verdiği otomobilini tamirciye götürmesini istedi. Daha sonra yakınının telefonuna ulaşamayan Abdullah Ç., sinirlenerek Hal Kavşağı'na geldi ve burada yaklaşık 40 metrelik baz istasyonu direğine çıktı. Bir kişinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, sık sık telefonla konuşan Abdullah Ç.'ye sesini duyuramayınca, kendisine ambulansın megafonundan bir polis memurunun cep telefonu numarası verildi. Daha sonra polisi arayan Abdullah Ç., otomobilin eşi üzerine kayıtlı olduğunu ifade ederek, aracın bulunduğu yere getirilmesini istedi.

Abdullah Ç., yaklaşık 1,5 saatlik konuşma sonunda ikna edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Son dakika haberi... 40 METRELİK BAZ İSTASYONU DİREĞİNE ÇIKTI, POLİS SESİNİ DUYMAK İÇİN TELEFON NUMARASINI VERDİ
Son dakika haberi... 40 METRELİK BAZ İSTASYONU DİREĞİNE ÇIKTI, POLİS SESİNİ DUYMAK İÇİN TELEFON NUMARASINI VERDİ
Son dakika haberi... 40 METRELİK BAZ İSTASYONU DİREĞİNE ÇIKTI, POLİS SESİNİ DUYMAK İÇİN TELEFON NUMARASINI VERDİ

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 40 METRELİK BAZ İSTASYONU DİREĞİNE ÇIKTI, POLİS SESİNİ DUYMAK İÇİN TELEFON NUMARASINI VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 40 METRELİK BAZ İSTASYONU DİREĞİNE ÇIKTI, POLİS SESİNİ DUYMAK İÇİN TELEFON NUMARASINI VERDİ - Son Dakika
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