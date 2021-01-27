40 saniyelik hortum sanayi sitesini savaş alanına çevirdi - Son Dakika

40 saniyelik hortum sanayi sitesini savaş alanına çevirdi

27.01.2021 11:52

- 40 saniyelik hortum sanayi sitesini savaş alanına çevirdi Bursa'da sanayi sitesinde yaşanan hortumun görüntüleri 40 saniyelik tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi Hortum mağdurları anlattı "Bomba patladı zannettik metal parçalar şarapnel gibi fırladı" Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir...

- 40 saniyelik hortum sanayi sitesini savaş alanına çevirdi

Bursa'da sanayi sitesinde yaşanan hortumun görüntüleri 40 saniyelik tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi

Hortum mağdurları anlattı

"Bomba patladı zannettik metal parçalar şarapnel gibi fırladı"

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesinde yaşanan 40 saniyelik hortumun yaşattığı tehlikenin boyutu iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ortaya çıkmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Dehşeti yaşayan esnaf, "Bomba patladı zannettik, metal parçalan şarapnel gibi fırladı" dediler. Olayda ağır yaralanan bir esnafın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.

Yıldırım İlçesine bağlı Otosansit Sanayi Sitesi'nde çatıları uçurup, araçların hasar görmesine 1 kişinin de yaralanmasına neden olan hortuma ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saatteki hızı 80 kilometrenin üzerine çıkan fırtına 20 iş yeri 14 araç zarar gördü. Bir kişide çatıdan üzerine düşen plaka sebebiyle yaralandı. 40 saniye süren hortumun şiddeti zarar gören iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden bir kez daha gözler önüne serildi. Kamera görüntülerinde daha çok çatı ve teraslara bırakılan hurda metal malzemelerin havalanıp etrafa yayılması dikkat çekti. Birden gelen ve 40 saniye süren hortumun etrafı savaş alanına çevirdiği anlar ve sanayi sitesindeki çalışanların panik ve kaçışma anları da kameralara anbean yansıdı.

"Bomba patladı zannettik"

Hortumun bir anda ses ve gürültüyle birlikte geldiğini anlatan Fatih Ural, "Sanki bomba patladı. Her yere sanki şarapnel parçası gibi mermi gibi uçan metal parçalar savruldu. Güvenlik kameraları bile bu esnada kırıldı. Bir anda büyük bir ses ve gürültü duyduk Bursa'nın lodosu meşhur geçer zannettik. Ama iş yerinin önündeki sobalar demirler ambalajlar havalanmaya başlayınca tüm ekip hızlıca iş yerine girdik. Bir ara baktık sanki dükkan yerinden sökülüp uçacak. Komşu iş yerlerindeki metal malzemelerin dorselerin bu tarafa uçtuğunu gördük. Bununla çok büyük geçmiş olsun. Bize de ders olsun. Bundan sonra iş yerlerinin çatılarına metal ve hurda malzemelerin konulmamasını istiyoruz" dedi.

AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yıldırım Kaymakamlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

40 saniyelik hortum sanayi sitesini savaş alanına çevirdi
40 saniyelik hortum sanayi sitesini savaş alanına çevirdi
40 saniyelik hortum sanayi sitesini savaş alanına çevirdi
40 saniyelik hortum sanayi sitesini savaş alanına çevirdi

Yıldırım, Savaş, Metal, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 40 saniyelik hortum sanayi sitesini savaş alanına çevirdi - Son Dakika


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