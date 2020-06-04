Son dakika haberi... "40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz" - Son Dakika
Son dakika haberi... "40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz"
Son dakika haberlerine göre Bakan Adil Karaismailoğlu: "Dış hat uçuşları için 92 ülke ile işbirliği içindeyiz.
Bakan Adil Karaismailoğlu: "Dış hat uçuşları için 92 ülke ile işbirliği içindeyiz. Uçuşların karşılıklı açılması için 15 ülke ile ön mutabakat yapıldı. Haziran'da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz" dedi.
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4.06.2020 20:28:39. #1.13#
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