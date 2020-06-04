Son dakika haberi...

Bakan Adil Karaismailoğlu: "Dış hat uçuşları için 92 ülke ile işbirliği içindeyiz. Uçuşların karşılıklı açılması için 15 ülke ile ön mutabakat yapıldı. Haziran'da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz" dedi.

(İHA)