42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 164'e yükseldi (2) - Yeniden - Son Dakika

'42 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda Semih Terzi 'nin oğlu da gözaltında' haberini kaynağından şüphelinin arandığının bildirilmesi üzerine yeniliyoruz.

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