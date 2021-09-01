Son dakika haberi! 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'da 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Ümmiye G., yakınları tarafından evinde baygın halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ümmiye G.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN