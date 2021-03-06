45 yaşında kule vinç ehliyeti alan kadın operatör, İzmir'deki yüksek binalara imzasını atıyor - Son Dakika

45 yaşında kule vinç ehliyeti alan kadın operatör, İzmir'deki yüksek binalara imzasını atıyor

06.03.2021 13:19

İzmir'de 45 yaşında kule vinç operatörlüğü ehliyeti alan 3 çocuk annesi Nuray Yurt, metrelerce yüksekte kullandığı vinçlerle kentte inşa edilen yüksek binaların yapımına katkı sağlıyor.

İzmir'de 45 yaşında kule vinç operatörlüğü ehliyeti alan 3 çocuk annesi Nuray Yurt, metrelerce yüksekte kullandığı vinçlerle kentte inşa edilen yüksek binaların yapımına katkı sağlıyor.

Özel bir yüksek öğrenim yurdunda müdürlük yaptıktan sonra emeklilik yaşını evde beklemek için işini bırakan Nuray Yurt, arkadaşlarının iş makineleri alım satımı yapan bir şirket kurma fikrini beğenerek firmaya ortak oldu.

Bu süreçte bazı iş makinelerini kullanmak için ehliyet alan Yurt, şirketin iflas etmesiyle tüm maddi birikimini kaybetti.

Yurt, geçimini sağlamak için 2016 yılında bir inşaat firmasında kule vinç operatörü olarak çalışmaya başladı.

Yüksek katlı binaların yapılması için kullanılan kule vinçlere korkusuzca tırmanan ve mesaisini göklerde tamamlayan Yurt, onlarca metre yüksekte kadın titizliğiyle çalışıyor.

Şu ana kadar 6 binada kurulan vinçlerde görev yapan, son olarak Konak'ta 83 metre yüksekliğindeki bir binada görevini tamamlayan Yurt, halen 38 metre yükseklikteki binada çalışmasına devam ediyor.

Mesai arkadaşları "Süper Mario" diye çağırıyor

Mesai arkadaşlarının vinç kulesine hızla çıkıp inmesi nedeniyle "Süper Mario" olarak çağırdığı 50 yaşındaki Nuray Yurt, AA muhabirine, bir kadın olarak işe ilk başladığı dönemde çevresindekileri inandırmakta zorluk yaşasa da herkesin güvenini kazanmayı başardığını söyledi.

Mesleğe başlamasının zorunluluktan kaynaklandığını ancak işini çok sevdiğini, korku ve endişe duymadan göklerde çalışmanın kendisini gururlandırdığını anlatan Yurt şöyle konuştu:

"Bu mesleği yapabileceğime önce kendimi sonra herkesi inandırdım ve yaptım. İlk başlarda zorlandım. Türkiye'de kule vinç operatörlüğüne erkek mesleği olarak bakılıyor ama yurt dışında özellikle Rusya'da bu işi kadınlar yapıyor. Ben kadınların önsezilerinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki adımı planlayarak hareket ediyoruz. Bu işte en ufak bir hata aşağıda bir işçinin hayatına mal olabilir. Her an dikkatli olmak ve verilen talimatları yerine getirmek zorundayız. Telsizle haberleşiyoruz. Bizi iş güvenlik personeli yönlendiriyor, onların talimatıyla sıfır hatayla işimizi yapmaya çalışıyoruz."

Çocuklarının ilk başta kendisine karşı çıktığını ancak daha sonra takdir ettiklerini aktaran Yurt, Türkiye'de daha fazla kadın vinç operatörü olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İnşaat firmasının sahibi Seyfi Önay da Yurt'un çok zor bir işi yaptığını, titizliği ve risk almamasıyla tanındığını kaydetti.

Önay, "Nuray Hanım'ı risk almaması konusunda takdir ediyorum. Yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz ve bugüne kadar en ufak bir kazamız olmadı. Kadınların her sektörde yer alması taraftarıyız. Özellikle inşaat sektöründe çok az sayıda kadın çalışıyor. Ancak bizim mimarlarımız ve mühendislerimizin tamamı kadın. Daha hassas çalıştıkları için biz özellikle kadınları tercih ediyoruz." diye konuştu.

45 yaşında kule vinç ehliyeti alan kadın operatör, İzmir'deki yüksek binalara imzasını atıyor
45 yaşında kule vinç ehliyeti alan kadın operatör, İzmir'deki yüksek binalara imzasını atıyor
45 yaşında kule vinç ehliyeti alan kadın operatör, İzmir'deki yüksek binalara imzasını atıyor
45 yaşında kule vinç ehliyeti alan kadın operatör, İzmir'deki yüksek binalara imzasını atıyor

Ehliyet, İnşaat, İflas, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 45 yaşında kule vinç ehliyeti alan kadın operatör, İzmir'deki yüksek binalara imzasını atıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına yorum: Bu çok önemli bir gelişme Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:46:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 45 yaşında kule vinç ehliyeti alan kadın operatör, İzmir'deki yüksek binalara imzasını atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei