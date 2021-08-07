Son dakika haberi | 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika ekonomi haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 209 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 209 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde son 10 günde çıkan yangınlara ilişkin "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı." ifadesini kullandı. Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği infografikte, Muğla'da 8, Aydın'da 2, Burdur, Isparta ve Karabük'te birer olma üzere 13 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

Son Dakika

47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor

Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Benim partimin mülteci politikası yok" diyen Tanju Özcan'a yanıt: Asla öyle bir şey olamaz

Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek

Orman yangınları sonrası ülke geneli için kül uyarısı: Önümüzdeki birkaç gün rastlayabiliriz

Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var

Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş