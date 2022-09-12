Son dakika haberi: 5.8'lik deprem tatbikatında enkaz altında kalanlar kurtarıldı, çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ'de, 6 ilden 2 bin 900 kişinin katımıyla 5.8 büyüklüğündeki deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta yıkılan binanın enkazında kalanlar kurtarılıp, çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve sonrasında yıkılan bir binanın altında çok sayıda kişi mahsur kaldı. AFAD, JAK, UMKE ile itfaiye ekipleri, enkazın altında kalan ve çığlık atarak yardım isteyenleri 'Neredesiniz?' diyerek bulmaya çalıştı. Enkazdan çıkarılanlar ise sedyelerle tahliye edildi. Deprem sonrası bir binada çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tatbikat, başarıyla tamamlandı. Tatbikat sonrası açıklama yapan AFAD İl Müdürü Osman Atsız, şu ifadeleri kullandı: