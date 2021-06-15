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Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi

15.06.2021 09:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobil kaldırıma çarparak devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobil kaldırıma çarparak devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sivas Bulvarı Fuzuli Alt Geçidinde meydana gelen kazada 38 BZ 951 plakalı Hyundai otomobil, 38 ACE 328 plakalı Fiat hafif ticari araç, 38 BJ 142 plakalı Toyota otomobil, 64 DN 258 plakalı Renault otomobil ve 01 ABD 666 plakalı Seat otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazanın etkisi ile 38 BZ 951 plakalı otomobil kaldırıma çarparak yolun ortasına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kazada yaralı olmadığı belirlendi. Polis ekipleri güvenlik amacı ile trafiğin akışını kontrollü şekilde sağlarken, yola devrilen otomobil de itfaiye ekipleri tarafından itilerek çekiciyle kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi

Kocasinan, Otomobil, Kayseri, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi - Son Dakika


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