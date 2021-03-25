Son dakika haberi: 5 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne operasyonla çıkarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: 5 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne operasyonla çıkarıldı

25.03.2021 20:57

Son dakika haberi: 5 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne operasyonla çıkarıldı Prof. Dr. Yaşar Doğan: "Hasta geldiği zaman çektiğimiz röntgende çengelli iğne yemek borusunun alt kısmında takılı vaziyetteydi" -"Çocuklar istemsiz olarak eline aldığı her yabancı cismi ağzına götürme eğilimindedir" Yuttuğu çengelli...

5 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne operasyonla çıkarıldı

Prof. Dr. Yaşar Doğan:

"Hasta geldiği zaman çektiğimiz röntgende çengelli iğne yemek borusunun alt kısmında takılı vaziyetteydi"

-"Çocuklar istemsiz olarak eline aldığı her yabancı cismi ağzına götürme eğilimindedir"

ELAZIĞ - Yuttuğu çengelli iğne yemek borusuna saplanan 5 aylık bebek, Diyarbakır'dan Elazığ'a sevk edildi. Yapılan operasyonla iğne çıkarıldı.

Diyarbakır'da ikamet eden Esvet ile Amine Solmaz çiftinin tek çocukları olan 5 aylık Efraim'in nefes borusuna ailenin taktığı çengelli iğneli nazar boncuğu kaçtı. Aile bebeklerinin ağzına kaçan nazar boncuğunu çıkardı ama çengelli iğneyi çıkaramayınca en yakın hastaneye başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından bebek Elazığ'a sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölümü'ne getirilen bebeğin yapılan tetkiklerinde iğnenin yemek borusunun alt kısmında takılı kaldığı tespit edildi. Hemen Çocuk Endoskopi Ünitesine alınan bebeğin nefes borusundaki iğne, yapılan endoskopik yöntemle yaklaşık 15 dakikalık sürede çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan bebek ve ailesi taburcu edildi.

Hastanın Diyarbakır'dan Elazığ'a geldiğini belirten Prof. Dr. Yaşar Doğan, "Hastayı kabul ettik, 5 aylık bir hasta. Bize gelmeden önce üzerinde bulunan nazar boncuğunu çengelli iğne ile birlikte ağzına götürmüş. Aile de fark edince müdahale etmiş, ağzındaki nazar boncuğunu çıkarmış fakat o esnada çengelli iğne yemek borusuna kaçmış. Hasta geldiği zaman çektiğimiz röntgende çengelli iğne yemek borusunun alt kısmında takılı vaziyetteydi. Hastaya 15 dakikalık sedasyon altında işlem yapıldı, endoskopi ile parça çıkarıldı. Hasta şu anda gayet iyi. Biraz sonra da evlerine göndereceğiz" dedi.

"Çocuklar yabancı cismi ağzına götürme eğilimindedir"

Durumun ciddiyetinin farkına varılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Doğan, "Özellikle bu gibi çocuklarda ailelerin mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Ailelerin özellikle bebeğin üzerinde veya etrafında hiç biz zaman nazar boncuğu veya hediyelik amaçlı takılan altın ve buna benzer metaller, iğneleri toplu iğneler bulundurmamaları gerekiyor. Çocuğun her ne kadar yaşı küçük olsa bile istemsiz olarak eline aldığı her yabancı cismi ağzına götürme eğilimindedir. Dolayısıyla çocuğun aldığı yabancı bazen nefes bazen de yemek borusuna kaçabilmektedir. Nefes borusuna kaçtığı zaman daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.

Aileleri uyararak yabancı cisimleri çocuklarından uzak tutmalarını isteyen baba Esvet Solmaz, "Diyarbakır Bağlar'dan geliyorum çocuğum 5 aylık. Çocuğumun boğazına nazar boncuğu kaçtı. Nazar boncuğunu çıkartırken bu sefer çengelli iğne boğazına kaçtı. Direkt il sağlık kuruluşuna götürdük. Orada ilk müdahalenin ardından bizi direkt Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk ettiler. Ambulansla gece saat 22.00 gibi Elazığ'a geldik ve hemen endoskopiye aldılar. 10-15 dakikalık bir sürede çengelli iğneyi çocuğumun boğazından çıkardılar. Ailelere, göz önünde bulunan o tarz şeyler çocukların yanında olmasın. Çocukların üzerinde sadece emzikten başka hiçbir şey bulundurulmasın. İki dakikalık ihmal ömür alıyor. O yüzden yazıktır" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: 5 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne operasyonla çıkarıldı
Son dakika haberi: 5 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne operasyonla çıkarıldı
Son dakika haberi: 5 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne operasyonla çıkarıldı
Son dakika haberi: 5 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne operasyonla çıkarıldı

Fırat Üniversitesi, Yaşar Doğan, Diyarbakır, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: 5 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne operasyonla çıkarıldı - Son Dakika


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