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Son dakika haberi... 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı

15.09.2021 14:55
Son dakika haberi... 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltıANKARA'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı

ANKARA'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir suç örgütü ile girdiği ve 3 kişinin öldüğü çatışması sonrası tutuklanan Ünal L.'nin adamı M.Y.'nin yeni bir örgüt kurduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin farklı illerden 'zulalı' araçlarla yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ve silah getirerek Altındağ ve Mamak ilçeleri başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde sattığı belirlendi. Bunun üzerine aynı zamanda tefecilik ve tehdit gibi birçok suça da karıştıkları tespit edilen 38 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir ve Çankırı'da 58 adrese düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise dron ile havadan görüntülendi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda değişik çapta fişek ve kartuş, 1,5 kilogram eroin, 200 gram metamfetamin, 500 gram PC uyuşturucu madde, 2 gram esrar ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu, Gözaltı, Ankara, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı - Son Dakika
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