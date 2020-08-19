Son dakika haberi... 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık şüphelisi kendisini yakalayan polisleri tebrik... - Son Dakika

Son dakika haberi... 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık şüphelisi kendisini yakalayan polisleri tebrik...
Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDIİzmit'te, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 32 bin lira değerinde altın çalan Y.G. (28) adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
İzmit'te, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 32 bin lira değerinde altın çalan Y.G. (28) adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 17:48
Kaynak: DHA
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