Son dakika haberi: 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
07.04.2021 13:14
Son dakika haberine göre Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 5 kilo metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edilen paralarla yakalan 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 5 kilo metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edilen paralarla yakalan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli'den geçiş yapacak bir araçta uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, aracı takibe aldı. Takip sonrasında durdurulan araçta yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen binlerce lira nakip para ele geçirildi. Metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
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