- 5 milyon dolarlık yatırımla kekiğin yağı çıkarılıp dünyaya satılıyor

İSTANBUL - Bağışıklığı kuvvetlendirmek amacıyla bitkisel ürünlerden elde edilen yağlar ön plana çıktı. İlaç firmaları yatırımlarını bu yönde hareketlendirerek hem iç pazarda hem de dış pazara ürün gönderimi yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken, virüsten korunmak için gıda takviyelerine de talep artıyor. Kekik bitkisindeki faydalı yağlardan oluşan bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirebiliyor. Kekik gibi bitkilerden elde edilen esansiyel yağlardan oluşan takviye ürünler üreten CARMED İlaç firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

" Türkiye'deki yatırımlarımız 5 milyon dolara ulaştı"

Can, Anadolu topraklarında kekik ve lavanta gibi bitkilerin bulunduğuna işaret ederek, "Bu bitkilerden çıkan yağlar ve elementlerle bütün hastalıklarla baş edilebileceğini öğrendim. Bu yağlar birçok hastalığa iyi geldi. Ekibimizde çok sayıda profesör, kimyacı ve eczacı bulunuyor. Çok ciddi bir Ar-Ge çalışması yaptık. Üretilen ve esansiyel yağlardan oluşan ürünlerimiz bulunuyor. Türkiye'deki yatırımlarımız 5 milyon dolara ulaştı. Yurtdışında sadece pazarlamayla ilgili yatırımlar yapmaktayız. Amacımız tüm dünyaya ulaşmaktır. Tüm Anadolu endemik bitkilerle dolu, bunları dünya pazarlarına sunmamız gerekiyor. Bu yağların içindeki faydalı elementleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitki yağlarından üretilen bu bileşikleri kullanmanın faydalı olacağına değinen Can, "Doğadaki bu bitkilerle bağışıklık sistemimizi yükseltebiliriz. Almanya, Rusya, İtalya, Filipinler ve ABD'ye ihracat yaptık. Bitkilerden alınan bu yağlara birçok ülkeden talep var" diye konuştu.

(MFA-ACÖ-E)