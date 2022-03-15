Son dakika haberi... 5 öğrencinin öldüğü kazada, servis aracı sahibi yeniden tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... 5 öğrencinin öldüğü kazada, servis aracı sahibi yeniden tutuklandı

15.03.2022 14:31
Son dakika haberi... 5 öğrencinin öldüğü kazada, servis aracı sahibi yeniden tutuklandı

Son dakika haberler: AFYONKARAHİSAR'da, 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul servisi kazası davasında tahliye edilen araç sahibi İsmail Demir, itiraz sonrası yeniden tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da, 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul servisi kazası davasında tahliye edilen araç sahibi İsmail Demir, itiraz sonrası yeniden tutuklandı.

İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda, geçen yıl 11 Ekim sabahı, ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen (54) yönetimindeki 03 UU 567 plakalı minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklandı.Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2 sanıklı davada araç sahibi İsmail Demir tahliye edildi, sürücü Adalettin Şen'in ise tutukluluğunun devamına karar verildi. Savcı ile şikayetçilerin avukatı, karara itiraz etti. Bunun üzerine Afyonkarahisar 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı çıkarıldı. Kısa sürede teslim olan İsmail Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, yeniden cezaevine gönderildi.


Son dakika haberi... 5 öğrencinin öldüğü kazada, servis aracı sahibi yeniden tutuklandı
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Servis aracı kazasında 5 öğrenci hayatını kaybetmişti Sanıklar çam ağacını sorumlu gördüler Servis aracı kazasında 5 öğrenci hayatını kaybetmişti Sanıklar çam ağacını sorumlu gördüler 5 öğrencinin öldüğü servis kazasında, araç sahibi tahliye oldu (2) 5 öğrencinin öldüğü servis kazasında, araç sahibi tahliye oldu (2)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 5 öğrencinin öldüğü kazada, servis aracı sahibi yeniden tutuklandı - Son Dakika


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