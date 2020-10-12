Son dakika haberi... 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ailesinin 5 saat boyunca haber alamadığı çoban Kaan E.(27), jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramada, kanlar içinde baygın halde bulundu. Çoban, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

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