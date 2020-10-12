Son dakika haberi... 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu

12.10.2020 11:19
Son dakika haberi... 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ailesinin 5 saat boyunca haber alamadığı çoban Kaan E.(27), jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramada, kanlar içinde baygın halde bulundu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ailesinin 5 saat boyunca haber alamadığı çoban Kaan E.(27), jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramada, kanlar içinde baygın halde bulundu. Çoban, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı kırsal Özlüce ile Kocakonak Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yaşandı. Kaan E., saat 09.00 sıralarında küçükbaş hayvanları otlatmak için ormanlık alana götürdü. Öğle saatlerinde sürü geri döndü ancak Kaan E. gelmedi. Oğullarını arayan aile, çobanı bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama-kurtarma sırasında, Kaan E. ormanlık alanda, kanlar içinde baygın halde yatarken bulundu.Evden çıktıktan 5 saat sonra kendisine ulaşılan Kaan E., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu bildirilen Kaan E., yoğun bakımda tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bora Füzesi, Jandarma, İnegöl, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu - Son Dakika

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