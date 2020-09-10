Trabzon'da 5 yıldır aranan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şahıs Akçaabat'ta saklandığı evde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'da 5 yıldır aranan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi, Bylock kullanıcısı ve mahrem imam N.Ç. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından saklandığı evde operasyonla yakaladı. Şahsın örgütün Gümüşhane imamı olduğu da, öğrenildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:56 - Kaynak: İHA
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