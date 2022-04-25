Son dakika haberi | "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi

25.04.2022 12:34
Son dakika haberi | "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi

Son dakika haberleri: Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde yapıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun anıta çelenk bırakmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kasapoğlu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne yurdun ve dünyanın dört bir yanından gelerek katılan gençlere teşekkür etti.

Çanakkale Muharebeleri'nin herhangi bir savaş olmadığını, dünya tarihinin de akışını değiştirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, Çanakkale'yi "stratejik bir dirilişin yeri" olarak tanımladı. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar metrekareye 6 bin merminin düştüğü, 15'lilerin fedakarlıklarının tarihe mühür vurduğu topraklardır. Milli Mücadele'de gösterilen cesaretin arka planında Çanakkale ruhu vardır ve Çanakkale ruhunun o öz güveni vardır. İstiklal Harbi'mizin kodları, Çanakkale'dir. Bizi vatan sahibi kılan süreç, bunlar hep birbirleriyle bağlantılıdır. Ecdadımızın özverisini, tarih sahnesinde var olabilmek için attığı adımları, geçtiği yolları çok ama çok iyi anlamalıyız. Malazgirt'i iyi bilmeliyiz, Söğüt'ü iyi bilmeliyiz, İstanbul'un fethini çok iyi bilmeliyiz, 5 kıta 7 iklimde hüküm süren medeniyetimizi anlamak için çok okumalıyız. Bu toprakların ehemmiyeti ancak derin bir tefekkürle kavranabilir."

Geçmişi yad etmek ve anlamak için yıl içinde pek çok program yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, bunun için Sarıkamış, Dumlupınar, Zafertepe, Çanakkale gibi yerlerde bulunduklarını belirtti.

Her daim köklerin mazide, gözlerin ise atide olacağını dile getiren Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Şehitlerimizin vatan müdafaasında sahip olduğu inanç, bilinç, hayat yolunda kılavuzumuz olmalıdır. Onların manevi hatıralarından güç almalıyız, feyz almalıyız, ilham almalıyız. Millet olma şuuru, yüreklerimizde taşımakla mesul olduğumuz bir emanettir. İşte bu emaneti, işte bu babayiğitlerden aldık ve bu emanete sizlerle beraber sahip çıkacağız. Milletimizi bölmek isteyenlere, milletimizin içine nifak tohumu serpmek isteyenlere, yalanla, iftirayla, propagandayla bizi birbirimize düşürmek isteyenlere karşı saflarımız sık olacak, göğsümüz dik, alnımız ak bir şekilde yarınlara yürüyeceğiz."

Kasapoğlu, gençleri en büyük umut ve en büyük güçleri olarak gördüklerini, onların da emanetlere sahip çıktıkça birçok kahramanın Türkiye'de yetişeceğini sözlerine ekledi.

SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar gösterisi

Törende, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi üzerinde gösteri sundu. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" akrobasi timleri de helikopterle uçuş yaptı. Gösteriler, törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Program, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Son dakika haberi | 57. Alay Vefa Yürüyüşü nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi
Son dakika haberi | 57. Alay Vefa Yürüyüşü nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi
Son dakika haberi | 57. Alay Vefa Yürüyüşü nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi
Son dakika haberi | 57. Alay Vefa Yürüyüşü nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi
Son dakika haberi | 57. Alay Vefa Yürüyüşü nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi

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ÇANAKKALE-ÇANAKKALE'DE 57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ ÇANAKKALE-ÇANAKKALE'DE 57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ Son dakika haber: Yeni Zelanda Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı töreni düzenlendi Son dakika haber: Yeni Zelanda Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı töreni düzenlendi

Gelibolu Yarımadası, Mehmet Kasapoğlu, Çanakkale, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | '57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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