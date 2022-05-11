Son dakika haberi! 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü

11.05.2022 21:55

Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 6 ay önce ayı saldırısından kurtulan 39 yaşındaki Şenel Yıldız, bu defa da eliyle çıkardığı kene yüzünden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanarak, yaklaşık 1 hafta tedavi gördü.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 6 ay önce ayı saldırısından kurtulan 39 yaşındaki Şenel Yıldız, bu defa da eliyle çıkardığı kene yüzünden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanarak, yaklaşık 1 hafta tedavi gördü.

İlçeye bağlı Bostankolu köyünde yaşayan Şenel Yıldız bir süre önce ineğini sağarken gördüğü keneyi eliyle çıkardı. Daha sonra rahatsızlanan Yıldız, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız, Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde KKKA hastalığı şüphesiyle 1 günü yoğun bakımda olmak üzere bir hafta tedavi gördü. Yıldız, tedavi sonrası taburcu edildi.

Geçen sene Kasım ayında da ayı saldırısına maruz kalan Yıldız, köydeki evinin bahçesinde AA muhabirine yaşadıklarını anlattı. İneğe yapışan keneyi çıplak elle çıkardığını, bir süre sonra da rahatsızlanarak hastaneye başvurduğunu anlatan Yıldız, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı bana temasla geçti. Keneyi gördüğün zaman bir şeye benzemiyor ama ayı saldırmasında daha zor geldi. Vücudumu, beni rahatsız etti, halsizleştirdi. Ölüm derecesine geldik yani. Ayı ile 3-5 dakika mücadele ettik. Ayı çekti gittiydi. Ama kenede böyle bir şey olmadı. Kene bizi hastanelere düşürdü. Hala dengemi tam sağlayamıyorum." dedi.

Sıkıntılarının devam ettiğini anlatan Yıldız, "Kene ufak olmasına rağmen bizim psikolojimizi fena bozdu. Ayı ile 5 dakika güreş yapmıştık. Oradan çekti gitti. Sonra ne ayı rastladı. Bizi mahvettiğine göre keneye yenildik. Ayıyı yendik ama keneye yenildik." diye konuştu.

Son dakika haberi! 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü
Son dakika haberi! 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü
Son dakika haberi! 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü
Son dakika haberi! 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü

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Tokat'ta 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü Tokat'ta 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi ile 6 kişi tedavi görüyor Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi ile 6 kişi tedavi görüyor

Devlet Hastanesi, Reşadiye, Tokat, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 6 ay önce ayı saldırısına uğrayan kişi kene nedeniyle de hastaneye düştü - Son Dakika
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