Son dakika haberi: 6 ayrı hırsızlığın faili tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: 6 ayrı hırsızlığın faili tutuklandı

06.07.2022 09:47
Son dakika haberi: 6 ayrı hırsızlığın faili tutuklandı

Son dakika haberler... Eskişehir'de 6 ayrı adresten 120 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de 6 ayrı adresten 120 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma başlatıldı. Şüpheli şahısları yakalamak ve faili meçhul olayları çözmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde bulunan 6 ayrı adresten toplamda 120 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen G.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de 5 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı Eskişehir'de 5 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 6 ayrı hırsızlığın faili tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 6 ayrı hırsızlığın faili tutuklandı - Son Dakika
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