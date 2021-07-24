Son dakika haberleri! 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 5'i aynı aileden olmak üzere 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana geldi. Manavgat'tan Side yönüne giden Kadir İ. (36) idaresindeki 42 N 0003 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim kavşağında önce kırmızı ışıkta bekleyen Alper G. (35) idaresindeki 43 BA 698 plakalı otomobile, ardından da yan şeritte bulunan Adem E. (57) idaresindeki 07 J 4025 plakalı taksiye çarparak yol kenarına savruldu. Çarpanın etkisiyle taksi de yan dönerek yanında kırmızı ışıkta beklemekte olan Abdurrahman B. (34) idaresindeki 07 LF 245 plakalı kamyonete çarptı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kazada 42 N 0003 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.İ. (37), İ.İ. (17), D.S.İ. (9), N.S.İ. (7) ve E.M.İ. (4) ile 43 BA 698 plakalı araçta bulunan E.A.G. (6) hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

Kaza anını anlatan sürücü Alper G., Kırmızı ışıkta bekliyorduk, önümüzde bir araba vardı. Bir anda aniden bir fren sesi duyduk. Sesi duymamızla birlikte zaten arabaya arkadan çarptılar. Bizden sonra yandaki arabaya çarptılar. Allah'tan canımızda bir şey yok dedi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde 42 N 0003 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta duran araçlara çarpma anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

Jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı.