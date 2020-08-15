Son dakika haberi: 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu "dalgalı start" alacak

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "dalgalı start" modeliyle koşulacağını söyledi.

Akdağ, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, nisan ayında yapılması planlanan maratonun Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, maratonun 13 Eylül Pazar günü yerli ve yabancı atletlerin katılımıyla düzenleneceğini ifade etti.

Normalleşme uygulamaları çerçevesinde spor etkinliklerinin yapılmaya başladığını belirten Akdağ, maratonun maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak federasyon tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde koşulacağını dile getirdi.

Akdağ, maratonda Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulanacağını ve atletlerin sosyal mesafe kuralına uygun koşmaları için gruplar halinde start alacağını söyledi.

Temel kuralların yanında maraton için koşullar belirlendiğini ifade eden Akdağ, şöyle devam etti:

"En temel değişikliklerin başında toplu start yapılmaması var. Dalgalı bir start yapacağız. Sosyal mesafeye uyulması için 20-30 kişilik gruplar sırayla salınacak. Parkur üzerinde tüm sporcuları takip ederek ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Başlangıç ve bitiş noktalarında tüm sporcularda maske olacak, etkinlik alanı bariyerlerle çevrilecek ve görevliler haricinde kimse parkura giremeyecek. Madalya töreni de Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilecek."

Maratona kayıtların derneğin internet sitesi üzerinden sürdüğünü de aktaran Akdağ, Edirne ve Türkiye'ye yakışır bir etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti.